На 2% выросли расходы россиян на подготовку детей к школе

10:07, 07 августа 2019, ПАИ

Расходы родителей на подготовку детей к школе по сравнению с прошлым годом выросли на 2%. В июле средняя стоимость школьного набора из формы и канцелярских товаров составила 10 тыс. 700 рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на информацию оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Эксперты отмечают, что в целях экономии родители стали чаще заказывать канцелярские товары в интернет-магазинах, а форму покупать на ярмарках или шить на заказ.

По данным одного из интернет-магазинов, в июле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого продажи канцелярских наборов выросли на 244%, ранцев –– на 210%, учебников — на 172%, дневников — на 94%.

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонины Цицулиной, товары к школе россияне стали чаще приобретать в нецивилизованной рознице, на ярмарках, где часто продажи ведутся даже без выдачи чека, а значит, что такие покупки сопровождаются рисками.