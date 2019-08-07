Эфирное время и печатные площади поделили кандидаты в Псковское облсобрание

14:07, 07 августа 2019, ПАИ

Территориальная избирательная комиссия Пскова, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии, провела жеребьёвку по распределению между кандидатами в депутаты Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №2 бесплатного эфирного времени и бесплатных печатных площадей в региональных СМИ. Жеребьёвка прошла 7 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

В распределении бесплатных площадей и эфира участвовали уполномоченные представители пяти партий, выдвинувших своих кандидатов: КПРФ, ЛДПР, «Единой России», «Яблока», «Справедливой России».

Перед проведением жеребьёвки заместитель председателя облизбиркома Иван Патлач рассказал о её правилах и пожелал удачи всем кандидатам.

В каждом из закрытых конвертов была информация о дате и времени бесплатного эфира, а также об использовании печатных площадей. Таким образом каждый кандидат получил равные условия для предвыборной агитации в СМИ, отметили в пресс-службе облизбиркома.

Размещать агитацию кандидаты смогут с 10 августа.

Дополнительные выборы депутата Псковского облсобрания состоятся в Единый день голосования 8 сентября. За вакантный мандат поборются пять кандидатов. Это Артем Васильев (ЛДПР), Артур Гайдук («Яблоко»), Игорь Максимов («Единая Россия»), Павел Николаев («Справедливая Россия), Александр Ножка (КПРФ).