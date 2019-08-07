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36 человек пострадали во время штурма резиденции экс-президента Киргизии

36 человек пострадали во время штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области, сообщает РИА Новости.

По данным Минздрава Киргизии в учреждения здравоохранения поступили 36 пострадавших, из них 15 – сотрудники силовых ведомств. Один из получивших ранение силовиков скончался.

27 июня парламент Киргизии проголосовал за лишение Алмазбека Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Это дает возможность привлечь его к уголовной ответственности. 7 августа спецназ предпринял попытку силового захвата экс-президента Киргизии, которая была отбита его сторонниками.

Алмазбек Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год. Свой пост он покинул добровольно после полноценного первого срока. 

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