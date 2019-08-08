Анатолий Мультах: Общественная палата уверена, что выборы пройдут объективно

12:03, 08 августа 2019, ПАИ

«Мы уверены, что эти выборы пройдут объективно и качественно», - заявил секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах на пресс-конференции 8 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Он напомнил об общественных независимых наблюдателях, которые были подготовлены к выборам в регионе. «Подготовка независимых наблюдателей для выборов показала их активность», - заявил Анатолий Мультах.

Он также отметил, что Общественная палата всячески поддерживает открытие «горячей линии» связи с избирателями, поскольку она даёт контакт с населением.

Руководитель регионального отделения Ассоциации юристов России Нелли Лебедева напомнила, что впервые «горячая линия» связи с избирателями в Псковской области была организована в 2010 году. Она отметила, что по статистике в среднем на «горячую линию» поступает по 200 звонков. «Если федеральная кампания - больше, если региональная – меньше», - уточнила выступающая и сообщила, что на президентской избирательной кампании 2018 года поступили 236 обращений, на губернаторской – 202. Она отметила, что в президентскую кампанию практически 80% звонков были связанны с изменением порядка голосования: по месту пребывания, в целом же наиболее часто звонящие обращаются по социально-бытовым вопросам.

По словам Нели Лебедевой, 200 звонков - это много, потому что работники «горячей линии» не просто принимают звонки, а работают с обращениями.

«Горячая линия» будет работать с 8 августа по 7 сентября по рабочим дням с 9:00 до 18:00, а в Единый день голосования 8 сентября – с 8:00 до 22:00. Телефон «горячей линии» - 8 (900) 995-64-01.

8 сентября в Псковской области состоятся 13 избирательных кампаний. В частности, это дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2, выборы глав муниципальных образований, выборы в органы местного самоуправления.