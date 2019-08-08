«Горячая линия» связи с избирателями начала работу в Псковской области

11:44, 08 августа 2019, ПАИ

«Горячая линия» связи с избирателями начала работу в Псковской области. Об этом сообщил председатель центра устойчивого развития Псковской области, исполнительный директор АНО «Центр правового просвещения и медиации» Семен Никонов на пресс-конференции 8 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Семен Никонов отметил, что общественный проект по проведению «горячей линии» работает в Псковской области с 2010 года в период избирательных кампаний. По его словам, в этом году его организаторами выступили Общественная палата Псковской области, Псковское отделение Ассоциации юристов России, Центр правового просвещения и медиации. Поддержку в реализации проекта оказывает Избирательная комиссия Псковской области.

«Горячая линия» по номеру 8 (900) 995-64-01 будет работать с 8 августа по 7 сентября по рабочим дням с 9:00 до 18:00, а 8 сентября, в Единый день голосования, – с 8:00 до 22:00.

Организаторы «горячей линии» отметили, что она помогает гражданам участвовать в избирательном процессе. По их словам, главная цель работы «горячей линии» связи с избирателями – обеспечение избирательных прав граждан, оперативное информирование избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов, назначенных на 8 сентября.

8 сентября 2019 года в Псковской области состоятся 13 избирательных кампаний. В частности, это дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2, выборы глав шести муниципальных образований, выборы в органы местного самоуправления.