К подготовке школ к 1 сентября подключится «Единая Россия»

12:34, 08 августа 2019, ПАИ

Партия «Единая Россия» подключится к подготовке школ к новому учебному году. К 1 сентября партийцы организуют всероссийскую акцию по оказанию школам помощи, в частности, в уборке, озеленении территорий, ремонте и покраске заборов, обеспечении инвентарем и декорациями для школьных детских театров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России» со ссылкой на координатора координатор партпроекта «Новая школа», члена Президиума Генсовета партии Алену Аршинову.

После завершения работ, единороссы вместе с родителями школьников организуют выезды в учебные заведения, чтобы проверить их готовность к 1 сентября.

«Особое внимание планируется уделить пожарной безопасности, питанию школьников, благоустройству пришкольной территории, инвентарю и оснащению. При необходимости активисты будут фиксировать недостатки, устранение которых представители «Единой России» возьмут на личный контроль», - пояснила Алёна Аршинова.

Она заверила, что помощь школам 1 сентября не закончится. «Партия и «Молодая гвардия Единой России» готовы оказывать разностороннюю помощь администрациям школ по запросу родительского сообщества и администраций школ в течение всего года», – отметила координатор партпроекта.

Она подчеркнула, что поддержка школ является одним из основных направлений в работе партии. «Единая Россия» слышит родителей школьников и отвечает на их запросы, представители Партии готовы нести ответственность за данные обещания», – заявила Алёна Аршинова.

В рамках акции к 1 сентября члены «Молодой гвардии Единой России» помогают школам в ремонте кабинетов, спортивных залов, в благоустройстве территории. По словам координатора совета «МГЕР» Дениса Давыдова, с просьбой о помощи уже поступили 37 заявок от общеобразовательных и спортивных школ, техникумов, колледжей, домов творчества, и их число растёт ежедневно.