Завершена регистрация кандидатов на пост глав Дновского и Усвятского районов

16:27, 08 августа 2019, ПАИ

В Дновском и Усвятском районах завершилась регистрация кандидатов на выборы глав муниципальных образований. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, в Дновском районе на выборы зарегистрированы девять кандидатов, в Усвятском — пять.

В Дновском районе шесть человек выдвинули политические партии, а три кандидата идут на выборы как самовыдвиженцы.

В их числе Анатолий Волков 1960 года рождения. Он имеет основное общее образование, является индивидуальным предпринимателем и депутатом Собрания Дновского района на непостоянной основе. На выборы пойдет от партии КПРФ.

«Единая Россия» выдвинула Татьяну Пахомову 1956 года рождения. Кандидат имеет высшее образование, является начальником территориального отдела социальной защиты в Дновском районе.

Кандидат от «Справедливой России» - Владислав Петров 1969 года рождения. У него высшее образование, работает индивидуальным предпринимателем.

Игоря Романова 1977 года рождения, выдвинула «Партия Роста». Он имеет высшее образование, работает директором «Эко-край «Псковский».

Алексей Лазунин 1992 года рождения пойдёт на выборы главы района от партии ЛДПР. Имеет высшее образование, является помощником депутата Псковского областного Собрания и парламентарием Собрания депутатов Дновского района на непостоянной основе.

Кандидат от «Яблока» - Михаил Шауркин 1973 года рождения. У него высшее образование, работает начальником отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры Псковской таможни.

Елена Гуляева 1971 года рождения воспользовалась правом самовыдвижения. Она имеет высшее образование, является главой сельского поселения «Выскодская волость», депутатом Собрания сельского поселения «Выскодская волость» на непостоянной основе.

Самостоятельно баллотировался на выборы главы района и Андрей Киселев 1988 года рождения. У него высшее образование. Работает начальником отдела по транспорту, архитектуре, ЖКХ и жилищным правоотношениям в администрации Дновского района.

Также правом самовыдвижения воспользовался Георгий Семенов 1985 года рождения. Кандидат имеет высшее образование. Работает генеральным директором в ООО «ГЕОСТАЗ» и микрокредитной компании «Валенсия Инвест».

Жители Усвятского района будут выбирать главу из пяти кандидатов.

От ЛДПР на выборы выдвинут Алексей Кошель 1989 года рождения. Он имеет среднее профессиональное образование. Работает егерем в ООО «Магнум».

Ольгу Никулину 1981 года рождения, выдвинула «Партия Роста». Кандидат имеет основное общее образование. Работает продавцом.

«Единая Россия» выдвинула Дмитрия Петрова 1973 года рождения. Кандидат имеет высшее образование. Работает заместителем главы администрации Усвятского района.

Виктор Саперов 1952 года рождения пойдёт на выборы главы района от «Справедливой России». Он имеет высшее образование. Кандидат является пенсионером и работает на непостоянной основе парламентарием Собрания депутатов Великолукского района шестого созыва.

Кандидат от партии «Социальной защиты» - Виктор Широбоков 1967 года рождения. У него высшее образование. Является председателем ликвидационной комиссии в ООО ЦДО «АйтиЛён».

8 сентября в единый день голосования в шести районах Псковской области пройдут выборы глав муниципальных образований. В четырех районах — Бежаницком, Новоржевском, Пушкиногорском и Пустошкинском - регистрация кандидатов завершилась ранее.

Главу муниципального образования жители Бежаницкого района будут выбирать из пяти кандидатов, в Новоржевском - из шести, а в Пушкиногорском и Пустошкинском- из семи.