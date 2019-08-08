Наталья Ильина: Иностранные студенты — это экспорт образовательных услуг

17:15, 08 августа 2019, ПАИ

«Сегодня иностранные студенты — это экспорт образовательных услуг, это правильное развитие экономики региона», — заявила врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина в ходе пресс-конференции 8 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Ильина рассказала, что университет качественно меняет состав абитуриентов, также снижается количество студентов из стран Ближней Азии, поступающих на бюджетные места. «В основном, это наши сограждане из тех же стран, и из Белоруссии», — отметила она.

Также вуз, подчеркнула врио ректора, меняет систему работы с иностранными студентами. «Это адресная работа. Для нас неважно количество иностранных студентов, для нас важно качество иностранных абитуриентов, которые придут в наш университет», — добавила она.

«Для нас важно получить наиболее способных ребят», — продолжила проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова. Она отметила, в частности, знание иностранных языков.

Начальник отдела по приему ПсковГУ Александр Стрикунов пояснил, что иностранные граждане, которых зачисляли на бюджетные места, — это соотечественники, родившиеся в бывшем Советском союзе. «Они вправе претендовать на бюджетные места. Остальные иностранные граждане претендуют на платные места. Там не только страны СНГ, но и дальнего зарубежья», — сообщил он.

«Результаты такого набора станут известны в конце августа», — добавил Александр Стрикунов.