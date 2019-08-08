0
17:38
Литейную форму для изготовления пуль нашли археологи в Пскове
17:32
Несколько дворов приведут в порядок на улице Стахановской в Пскове в этом году
17:28
Поречье: Вилы в сторону
16:23
Студенты ПсковГУ пройдут практику в администрации региона
15:22
Роспотребнадзор назвал псковские рестораны, использующие фальсификаты молочных продуктов
14:34
Почти на 5 часов задержался поезд Москва - Псков из-за схода с путей грузовых вагонов
13:55
Подготовку к отопительному сезону в Локнянском районе проверил Василий Осипов
Еще новости
Общество

Наталья Ильина: Иностранные студенты — это экспорт образовательных услуг

 «Сегодня иностранные студенты — это экспорт образовательных услуг, это правильное развитие экономики региона», — заявила врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина в ходе пресс-конференции 8 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Ильина рассказала, что университет качественно меняет состав абитуриентов, также снижается количество студентов из стран Ближней Азии, поступающих на бюджетные места. «В основном, это наши сограждане из тех же стран, и из Белоруссии», — отметила она.

Также вуз, подчеркнула врио ректора, меняет систему работы с иностранными студентами. «Это адресная работа. Для нас неважно количество иностранных студентов, для нас важно качество иностранных абитуриентов, которые придут в наш университет», — добавила она.

«Для нас важно получить наиболее способных ребят», — продолжила проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова. Она отметила, в частности, знание иностранных языков.

Начальник отдела по приему ПсковГУ Александр Стрикунов пояснил, что иностранные граждане, которых зачисляли на бюджетные места, — это соотечественники, родившиеся в бывшем Советском союзе. «Они вправе претендовать на бюджетные места. Остальные иностранные граждане претендуют на платные места. Там не только страны СНГ, но и дальнего зарубежья», — сообщил он.

«Результаты такого набора станут известны в конце августа», — добавил Александр Стрикунов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Литейную форму для изготовления пуль нашли археологи в Пскове
08 августа 2019
Литейную форму для изготовления пуль нашли археологи в Пскове
Несколько дворов приведут в порядок на улице Стахановской в Пскове в этом году
08 августа 2019
Несколько дворов приведут в порядок на улице Стахановской в Пскове в этом году
Студенты ПсковГУ пройдут практику в администрации региона
08 августа 2019
Студенты ПсковГУ пройдут практику в администрации региона
Роспотребнадзор назвал псковские рестораны, использующие фальсификаты молочных продуктов
08 августа 2019
Роспотребнадзор назвал псковские рестораны, использующие фальсификаты молочных продуктов
Почти на 5 часов задержался поезд Москва - Псков из-за схода с путей грузовых вагонов
08 августа 2019
Почти на 5 часов задержался поезд Москва - Псков из-за схода с путей грузовых вагонов
Подготовку к отопительному сезону в Локнянском районе проверил Василий Осипов
08 августа 2019
Подготовку к отопительному сезону в Локнянском районе проверил Василий Осипов
Разбавленные водой молочные продукты выявили в псковских магазинах
08 августа 2019
Разбавленные водой молочные продукты выявили в псковских магазинах
В Пскове установят «семейный» арт-объект
08 августа 2019
В Пскове установят «семейный» арт-объект

Идет загрузка...