Завершилась регистрация кандидатов в депутаты двух волостей в Псковском районе
Завершилась регистрация на выборах депутатов собраний Карамышевской и Середкинской волостей Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
Для участия на предстоящих в Единый день голосования 8 сентября муниципальных выборах региональное отделение партии «Гражданская платформа» выдвинуло 4 кандидатов, районное местное отделение партии «Единая Россия» - 21 кандидата, районное отделение «Коммунистическая партия Российской Федерации» - 14 кандидатов, региональное отделение партии ЛДПР - 21 кандидата, региональное отделение партии «Яблоко» - 7 кандидатов, а региональное отделение партии «Справедливая Россия» – 14 кандидатов.
Отмечается, что один кандидат идёт на выборы в порядке самовыдвижения.
На 11 мест в Собрании Карамышевской волости претендуют 44 человека, а на 10 мест в Собрании Середкинской волости - 36 кандидатов.
Всего 82 кандидата заявили о своем желании участвовать в муниципальных выборах депутатов сельских поселении, двое из них не прошли регистрацию. Им отказали по материалам проверки из УМВД России по Псковской области, поскольку установлен факт наличия гражданства иностранного государства у одного кандидата и факт сокрытия судимости у другого.