Жителя Пскова арестовали за уклонение от обязательных работ

10:21, 09 августа 2019, ПАИ

Административный арест на 3 суток — таков приговор жителю Пскова за уклонение от отбывания наказания в виде 20 часов обязательных работ. Как рассказали Псковскому агентству формации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, решение о направлении на работы было принято мировым судьей. Мужчине вручали направление, разъясняли детали возможных последствий в случае отказа от исполнения решения. Гражданину даже передали предупреждение об административной ответственности в случае уклонения от обязательных работ. Однако пскович все это проигнорировал.

Судебным приставом был составлен административный протокол по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Суд назначил наказание — 3 суток административного ареста.