«Псковэнерго» работает в режиме повышенной готовности

15:32, 09 августа 2019, ПАИ

9 августа с 13:00 в филиале «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» введен режим повышенной готовности. Энергетики усиливают контроль над работой электросетей в связи с полученным прогнозом об ухудшении погодных условий на территории Псковской области: в ближайшее время ожидаются обильные осадки в виде ливневого дождя и прохождение грозового фронта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании, в целях предупреждения аварийных ситуаций и своевременного устранения возможных технологических нарушений, энергетики проводят непрерывный мониторинг фактических метеоусловий. Особое внимание уделяется энергообъектам, находящимся в зонах возможных рисков.

Приведены в готовность мобильные подразделения, оперативно-выездные и аварийно-восстановительные бригады, имеющие в своем распоряжении необходимые транспорт и оборудование для выполнения ремонтных работ.

Резервные источники электроснабжения подготовлены к работе с учетом первоочередного использования на социально значимых объектах.

«Псковэнерго» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электросетевых объектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает единый телефон «Россети Северо-Запад»: 8-800-333-02-52, портал https://светлаястрана.рф/.