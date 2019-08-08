График бесплатных публикаций в газете «Псковская провинция» на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
14 августа 2019 г.
Гайдук А.М.
21 августа 2019 г.
Максимов И.И.
28 августа 2019 г.
Васильев А.А.
4 сентября 2019г.
Ножка А.Н.
График платных публикаций в газете «Псковская провинция» на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
4 сентября 2019г.
Максимов И.И.
Ирина Солдатенкова
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