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Политика

График бесплатных публикаций в газете «Псковская провинция» на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

14 августа 2019 г.

Гайдук А.М.

21 августа 2019 г.

Максимов И.И.

28 августа 2019 г.

Васильев А.А.

4 сентября 2019г.

Ножка А.Н.

 

График платных публикаций в газете «Псковская провинция» на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

4 сентября 2019г.

Максимов И.И.

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