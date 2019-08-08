График бесплатных публикаций в газете «Псковская провинция» на выборах депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Серёдкинская волость» Псковского района Псковской области
14 августа 2019 г.
Майорова С.И.
Малина В. Э.
Репникова Н.А.
Шефер В.А.
Бирюкова А.А.
Мартюк В.Н.
Бобалев В.А.
Васильева И.И.
Мартынюк Н.В.
21 августа 2019 г.
Сажнев А.А.
Филиппова А.И.
Евсеева Н. Г.
Ефимов В.А.
Коржик С.П.
Павлов А.А.
Иванова Т.В.
Миколиков В.В.
Фурман Л. В.
28 августа 2019 г.
Виноградова Н.Ю.
Самков А.И.
Шумкина Р.И.
Иоанно Р.С.
Козловский С.В.
Литвинов А.В.
Удальцов В.А.
Васильев И.М.
Максимов Д.В.
4 сентября 2019 г.
Белов С.Н.
Шалаев А.Г.
Карпович Т.А.
Лактионов Ю.Н.
Сауков С.Ю.
Звонкова А.А.
Минина С.С.
Михайлов В.А.
Юркин И.Р.