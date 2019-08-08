График бесплатных публикаций в газете «Псковская провинция» на выборах депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района Псковской области
14 августа 2019 г.
Дубинин А.С.
Николаев Р.С.
Фирсова К.Р.
Белявский А.А.
Васильева М.Г.
Жукова С.Л.
Лямкина А.С.
Николаев А.В.
Стражницкий П.Н.
Дорожкин А.Д.
Прилипкин Б.С.
21 августа 2019
Киященко В.Н.
Кольцова Е.В.
Травин Ю.М.
Виткин М.И.
Гаврилова Н.В.
Киселёв В.В.
Кузьмин И.Н.
Логинова Л.А.
Филиппова И.В.
Николаев А.С.
Роенко О.А.
28 августа 2019 г.
Александрова Л.А.
Искаков Д.А.
Сажнева Л.Н.
Суховский Р.Н.
Ходов Ю.В.
Лактионова А.Ю.
Цветков П.В.
Митченко Е.Л.
Полякова Н.А.
Татьянченко П.С.
Фёдоров Н.Н.
4 сентября 2019 г.
Василевский Д.В.
Владимирова Т.А.
Полуян А.В.
Тарасенко А.Н.
Фёдоров М.М.
Каштанов Е.С.
Михайлова О.Ф.
Орлова Н.Ю.
Павлова Т.Е.
Фёдорова Т.В.
Чепелева Н.В.