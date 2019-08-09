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Политика

В России предлагают собирать подписи за кандидатов через портал госуслуг

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила задействовать портал государственных услуг для сбора подписей граждан в поддержку регистрации кандидатов на выборы. Как пишет ТАСС, она обратила внимание на необходимость задействовать цифровые методы для сбора подписей избирателей кандидатами, что позволит делать это «не выходя из дома».

«Можно через портал госуслуг и так далее. Мы хотим пойти по этому пути, чтобы как можно меньше было посредников между человеком и его возможностью отдать подпись за того, кого он считает нужным», - отметила Элла Памфилова. По ее мнению, применение таких технологий может снять проблему утечки персональных данных.

Также Элла Памфилова, сообщает ТАСС, пообещала сделать «серьезные выводы» относительно работы избирательных комиссий по итогам текущей избирательной кампании.

«Есть претензии к нижестоящим комиссиям, мы внимательно собираем все материалы по этому поводу. Будет очень серьезный анализ после этой кампании, с серьезными выводами», - добавила Элла Памфилова.

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