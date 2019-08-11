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Долг в два миллиарда рублей обнаружился у дворника из Подмосковья

Женщина, работающая дворником в компании ЖКХ в подмосковном Воскресенске, оказалась крупным должником. С неё судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей, пишут «Воскресенские деловые вести».

Оказалось, что три года назад женщина пыталась устроиться на должность курьера в одну из московских фирм. В рамках трудоустройства её попросили посетить нотариуса для подписания документов. Женщина поставила свою подпись и в итоге стала директором  некой фирмы и соучредителем одной из компаний. Эта организация взяла в банке в кредит $32 млн, а поручителем по займу и стала новый руководитель фирмы.

Банк, где был взят кредит, разорился, а взысканием долгов теперь занимается другая организация.

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