«Коммунальщик» украл из квартиры псковской пенсионерки 21 тысячу рублей

11:32, 11 августа 2019, ПАИ

21 тысячу рублей были похищены из квартиры 74-летней пенсионерки в Пскове на Ольгинской набережной.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, днём 9 августа к псковичке пришёл мужчина, который представился работником коммунальных служб. Гость сказал, что ему необходимо проверить электрические сети. А после его ухода женщина обнаружила пропажу сбережений.

Пенсионерка обратилась за помощью в УМВД России по городу Пскову. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), ведётся расследование.