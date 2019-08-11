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«Коммунальщик» украл из квартиры псковской пенсионерки 21 тысячу рублей

21 тысячу рублей были похищены из квартиры 74-летней пенсионерки в Пскове на Ольгинской набережной.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, днём 9 августа к псковичке пришёл мужчина, который представился работником коммунальных служб. Гость сказал, что ему необходимо проверить электрические сети. А после его ухода женщина обнаружила пропажу сбережений.

Пенсионерка обратилась за помощью в УМВД России по городу Пскову. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), ведётся расследование.

 

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