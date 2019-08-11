На три года в тюрьму отправился великолучанин за кражу колёс и бензокосы

12:38, 11 августа 2019, ПАИ

К трём годам лишения свободы в колонии общего режима приговорён 40-летний житель Великих Лук за кражу косёл и бензокосы. Его 32-летний подельник получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление мужчины совершили 25 августа 2018 года. Имущество они похитили из дома на улице Южной в Великих Луках. Один из преступников проник на территорию участка, а второй остался наблюдать за окружающей обстановкой у забора. В сарае, который был не заперт, мужчина нашел топор, которым взломал дверь в дом. Там он нашёл ключ от гаража, откуда похитил четыре колеса в сборе с шинами и бензокосу.

Украденное вор передал подельнику, после чего мужчины скрылись.

Ущерб от кражи превысил 16 тыс. рублей. Похищенным имуществом мужчины распорядились по своему усмотрению.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили и задержали воров. Было возбуждено уголовное по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).