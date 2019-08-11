0
18:03
Зрителей приглашают на церемонию закрытия «Десантного взвода» в Пскове
17:48
ФОТОФАКТ: Фасад дома в Пскове осыпается после ремонта
14:34
Приём граждан проведёт региональный оператор по ТКО в Себежском районе
13:42
О любви к мужу рассказала Оксана Фёдорова
13:30
Объявлен аукцион на реставрацию подвесных мостов в Острове
11:43
С Днём строителя поздравил работников и ветеранов отрасли Михаил Ведерников
17:04
Более 300 человек собрал спортивный праздник в Пустошке
Еще новости
Общество

Более 100 разведчиков совершили прыжок с парашютом на воду в Псковской области

В Псковской области более 100 разведчиков бригады специального назначения Западного военного округа выполнили прыжок с парашютом на воду. Это упражнение является одним из наиболее сложных и опасных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Западного военного округа.

Около половины участников прыжка на воду совершили его впервые. При этом в пресс-службе подчеркнули, что к выполнению этой задачи допускаются только те военнослужащие, которые имеют большой опыт десантирования с парашютами различных систем.

Прыжки на воду проводились с применением вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ, в местах приводнения дежурила спасательная команда. Для прыжков также применялись стоящие на оснащении соединений и воинских частей специального назначения спасательные средства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Зрителей приглашают на церемонию закрытия «Десантного взвода» в Пскове
11 августа 2019
Зрителей приглашают на церемонию закрытия «Десантного взвода» в Пскове
ФОТОФАКТ: Фасад дома в Пскове осыпается после ремонта
11 августа 2019
ФОТОФАКТ: Фасад дома в Пскове осыпается после ремонта
Приём граждан проведёт региональный оператор по ТКО в Себежском районе
11 августа 2019
Приём граждан проведёт региональный оператор по ТКО в Себежском районе
О любви к мужу рассказала Оксана Фёдорова
11 августа 2019
О любви к мужу рассказала Оксана Фёдорова
Объявлен аукцион на реставрацию подвесных мостов в Острове
11 августа 2019
Объявлен аукцион на реставрацию подвесных мостов в Острове
С Днём строителя поздравил работников и ветеранов отрасли Михаил Ведерников
11 августа 2019
С Днём строителя поздравил работников и ветеранов отрасли Михаил Ведерников
Более 300 человек собрал спортивный праздник в Пустошке
10 августа 2019
Более 300 человек собрал спортивный праздник в Пустошке
Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем физкультурника
10 августа 2019
Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем физкультурника

Идет загрузка...