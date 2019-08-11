Более 100 разведчиков совершили прыжок с парашютом на воду в Псковской области

16:57, 11 августа 2019, ПАИ

В Псковской области более 100 разведчиков бригады специального назначения Западного военного округа выполнили прыжок с парашютом на воду. Это упражнение является одним из наиболее сложных и опасных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Западного военного округа.

Около половины участников прыжка на воду совершили его впервые. При этом в пресс-службе подчеркнули, что к выполнению этой задачи допускаются только те военнослужащие, которые имеют большой опыт десантирования с парашютами различных систем.

Прыжки на воду проводились с применением вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ, в местах приводнения дежурила спасательная команда. Для прыжков также применялись стоящие на оснащении соединений и воинских частей специального назначения спасательные средства.