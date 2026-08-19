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Общество

На улице Некрасова в Пскове сохранят живые деревья и высадят новые вместо гнилых

Часть деревьев на улице Некрасова решили сохранить и исключить из плана предстоящих работ, спилить здесь планируется только аварийные и опасные. Сегодня, 19 августа, ситуацию проконтролировал глава города Борис Елкин, передаёт корреспондент ПАИ.

Борис Елкин. Фото здесь и далее: ПАИ

Эксперт-дендролог Максим Любичанковский показал пример дерева, у которого отрицательный уклон в сторону дороги, а внутри ствола – пустота. «При ветровой нагрузке дерево упадёт в течение двух-трёх лет. Сохранить его не получится. У дерева корневая система зажата в узкий участок, ему не хватает влаги. Перегрев от асфальта влияет на корни. Почва уплотнена. Вода не поступает, дерево гибнет. Это довольно серьёзно. Мы сохранили здесь некоторые деревья, исключили из работ», – отметил эксперт.

Максим Любичанковский

Любичанковский специальным прибором пробурил дерево до середины, и оно оказалось гнилым. Живая часть составила всего около 11 сантиметров. Дальше бур не пошёл из-за того, что дерево гнилое.

  • Сгнившее дерево на улице Некрасова
    Фото: ПАИ
  • Сгнившее дерево на улице Некрасова
    Фото: ПАИ
  • Сгнившее дерево на улице Некрасова
    Фото: ПАИ
  • Сгнившее дерево на улице Некрасова
    Фото: ПАИ

«У нас по контракту предусмотрен ремонт улицы Некрасова. Подрядчик будет выходить на этот объект. Все деревья, которые определены под снос, мы удалим. Контрактом предусмотрена высадка деревьев на следующий год. Сейчас уже не успеем», – прокомментировал заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.

Алексей Саенко

«Мы обследовали улицу Некрасова от улицы Карла Маркса до улицы Воровского. Спасли четыре дерева – три лиственницы и дуб. Их сохранят в процессе реконструкции. Гнилые деревья при ветровой нагрузке создают опасность для псковичей. У гостиницы «Рижская» провели анализ, четыре дерева удалось сохранить. Компенсационная высадка будет организована», – заверил Максим Любичанковский.

«Нет требований для высадки деревьев. Будем приветствовать, если кто-то захочет самостоятельно посадить деревья по согласованию с администрацией. Ежегодно мы сажаем большое количество деревьев. Важно, что мы совершаем компенсационные посадки. К сожалению, не всегда получается это сделать там, где спилили, но с каждым годом объём наращивается. Многих удивим тем количеством деревьев, которые посажены», – сказал глава города Борис Елкин.

Борис Елкин также рассказал о том, как избежать плачевного опыта высадки, когда новые деревья быстро засыхают. «Теперь мы будем эти контракты заключать так, чтобы подрядчик не только сажал, но и следил за тем, как деревья приживаются», – пояснил он и привёл в пример практику высадки деревьев у Детской областной больницы.

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