На 70% сократился поток туристов из России в Грузию

09:15, 13 августа 2019, ПАИ

На 70% сократился поток туристов из России в Грузию, сообщает газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

Граждане России продолжают приезжать в Грузию наземным транспортом и через третьи страны. Предпосылок для восстановления авиасообщения между государствами сейчас по-прежнему нет и не предвидится в ближайшее время, отметил он. «Почти все, кто летели туда самолетами, прекратили посещать эту страну. Кроме того, не продаются комплексные туры, — заявил Юрий Барзыкин. — Было четко и ясно сказано, что всё в руках принимающей стороны. А в такой ситуации, которая там сейчас наблюдается, риски для россиян, безусловно, повышенные».

В дипломатических кругах отмечают, что перелеты между Россией и Грузией будут запрещены как минимум до парламентских выборов в этой стране в октябре 2020 года, если ситуация кардинально не поменяется.