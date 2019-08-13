Почти 940 млн рублей получит Псковская область на ремонт дорог

15:33, 13 августа 2019, ПАИ

939 млн 333,4 тысяч рублей в 2019 году получит Псковская область на содержание и ремонт дорог в регионе. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Деньги в Псковскую область поступят в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры», а также из средств федерального дорожного фонда, не использованных для реализации этих программ в 2018 году.

В частности, Псковской области на реализацию крупных особо важных для социального развития РФ проектов в дорожной сфере выделят 419 млн 333,4 тысяч рублей. На строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений — 270 млн рублей, на приведение в нормативное состояние развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения — 250 млн рублей.

Всего на содержание и ремонт дорог в российских регионах выделены более 39 млрд рублей, из них свыше 34,63 млрд рублей - в рамках госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры», а ещё более 4,75 млрд рублей из средств федерального дорожного фонда, не использованных для реализации этих программ в 2018 году.