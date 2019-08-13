Старинные книги и другие ценности на 1,2 млн рублей пытались вывезти из Псковской области в Латвию

16:04, 13 августа 2019, ПАИ

Почти 200 старинных предметов попытался вывезти злоумышленник из Псковской области в Латвию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, нарушитель был выявлен на российско-латвийской границе в МАПП Бурачки.

Среди предметов старины оказались редкие малотиражные печатные издания, книги «с историей»: серия гравюр Гапса Гольбейна младшего «Пляска смерти», изданная в 1923 году; дореволюционное издание книги Тургенева «Дворянское гнездо»; книга на немецком языке «Taescen-Atlas», изданная в Германии в 1917 году; книга на французском языке «Voyages de Gulliver», изданная во Франции в 1839 году; книга «Сочинения Шекспира», изданная в 1887 году в Санкт-Петербурге; книга «Полное собрание сочинений Эдмонда Ростана», том 1-2, издана в Российской Империи в 1914 году; изданное во Франции в 1907 году печатное издание на французском языке «Ainsi parlait Zarathoustra».

Также среди ценностей - печатное издание «Дьяволиады» от 1926 года с дарственной надписью Булгакова на титульном листе: «Дорогой сестре Елене на добрую память Михаил Булгаков», частично разборчивая дата «19 мая (?) 1926»; 10-й том «Полного собрания стихов» Бальмонта 1909 года издания. И ещё множество книг и журналов, как отечественных, так и иностранных.

Культурными ценностями эксперт также признал четыре иконы, созданные в начале XX века: икона «Святой князь Ростислав-Михаил», икона Божией Матери «Знамение» в окладе, икона «Преподобный Арсений, Коневский Чудотворец», икона «Святитель Николай». Кроме того, незаконно перемещались предметы, отнесенные к культурным ценностям как предметы декоративно-прикладного искусства, созданные более 50 лет назад: портсигар с дарственной надписью, пара серег, наперсток с монограммой и заколка-зажим.

Всего гражданин России не задекларировал 188 старинных предметов общим весом 40,5 кг. По заключению эксперта, часть незадекларированных предметов является культурными ценностями и подпадает под действие закона «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Рыночная стоимость предметов, отнесенных к категории культурных ценностей, составила более 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере). Проводятся следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.