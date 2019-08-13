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Политика

Трамп не исключил выхода США из ВТО

Американский прездент Дональд Трамп не исключил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), «если это потребуется». Заявление он сделал, выступая на нефтехимическом комбинате в Пенсильвании.

Правила ВТО помогают другим странам «пользоваться» США для собственного обогащения, отметил лидер США, его цитирует РИА Новости.

Ранее Трамп призвал к реформированию ВТО. Глава Белого дома представил меморандум, в котором заявил о «несправедливом» предоставлении статуса развивающихся стран. По его словам, Бруней, Гонконг, Кувейт, Макао, Катар, Сингапур и ОАЭ входят в десятку самых богатых экономик мира. При этом особую озабоченность Трампа вызывает Китай, который называет себя «развивающейся страной», однако его экономические показатели опровергают это.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон будет использовать все законные средства для недопущения предоставления послаблений в рамках ВТО «развивающимся» странам. Он уверен, что без реформы ВТО не сможет удовлетворить потребности работников и предприятий.

 

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