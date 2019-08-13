12 иностранцев и 6 россиян задержали при попытке незаконно пересечь границу в Псковской области

11:29, 14 августа 2019, ПАИ

12 иностранцев и 6 россиян, намеревавшихся незаконно пересечь границу, задержали в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления УФСБ России по Псковской области.

Нарушителей поймали в нескольких сотнях метров от государственной границы в Печорском и Пыталовском районах. Среди задержанных иностранцев были уроженцы стран Европы, граждане Южной и Юго-Восточной Азии.

По решениям Пыталовского и Печорского районных судов задержанные привлечены к административной ответственности в виде штрафов. А иностранцев, кроме этого, ждёт ещё выдворение из России.

В пресс-службе отметили, что ловить нарушителей помогают местные жители, которые сообщают в погрануправление о нахождении в пограничных районах подозрительных лиц.

Оставить такую информацию можно по телефонам дежурных: 8 (8112) 698-108 - Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, 8 (81148) 2-42-20 – отдел в Печорах, 8 (81147) 2-18-05 – отдел в Пыталово, 8 (81140) 2-27- 97 – отдел в Себеже.