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12 иностранцев и 6 россиян задержали при попытке незаконно пересечь границу в Псковской области

12 иностранцев и 6 россиян, намеревавшихся незаконно пересечь границу, задержали в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления УФСБ России по Псковской области.

Нарушителей поймали в нескольких сотнях метров от государственной границы в Печорском и Пыталовском районах.  Среди задержанных иностранцев были уроженцы стран Европы, граждане Южной и Юго-Восточной Азии.

По решениям Пыталовского и Печорского районных судов задержанные привлечены к административной ответственности в виде штрафов. А иностранцев, кроме этого, ждёт ещё выдворение из России.

В пресс-службе отметили, что ловить нарушителей помогают местные жители, которые сообщают в погрануправление о нахождении в пограничных районах подозрительных лиц.

Оставить такую информацию можно по телефонам дежурных:  8 (8112) 698-108 - Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, 8 (81148) 2-42-20 – отдел в Печорах, 8 (81147) 2-18-05 – отдел в Пыталово, 8 (81140) 2-27- 97 – отдел в Себеже.

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