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Житель Пскова лишился кошелька из-за невнимательности

30-летний житель Пскова лишился кошелька из-за невнимательности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по городу.

Молодой человек сообщил, что оставил на крышке банкомата на улице Советской портмоне с банковскими картами и дорогой мобильный телефон. Когда обнаружил пропажу вещей, их на банкомате уже не оказалось.

Полицейские установили подозреваемого в краже, вором оказался 55-летний безработный, ранее несудимый пскович. Проводится проверка, похищенное изъято.

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