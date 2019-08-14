Житель Пскова лишился кошелька из-за невнимательности
30-летний житель Пскова лишился кошелька из-за невнимательности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по городу.
Молодой человек сообщил, что оставил на крышке банкомата на улице Советской портмоне с банковскими картами и дорогой мобильный телефон. Когда обнаружил пропажу вещей, их на банкомате уже не оказалось.
Полицейские установили подозреваемого в краже, вором оказался 55-летний безработный, ранее несудимый пскович. Проводится проверка, похищенное изъято.