Введение школьных уроков по киберспорту готово рассмотреть Минпросвещения

21:15, 14 августа 2019, ПАИ

Предложение Института развития интернета по введению в школах в качестве эксперимента факультативных уроков по киберспорту рассмотрит Министерство просвещения России, пишет ТАСС.

В ИРИ отметили, что IT-индустрия нуждается в притоке квалифицированных кадров. По мнению специалистов, эксперимент может быть реализован в 2020-2025 годах в нескольких школах в каждом субъекте России в соответствии с федеральными проектами «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

В Минпросвещения сообщили, что готовы детальнее ознакомиться с предложениями института в случае их поступления. «Различные инициативы в сфере IT и программирования, профильные тематические уроки, охватывающие школы разных регионов, сегодня содержат и соревновательные элементы, хакатоны», - добавили в пресс-службе.