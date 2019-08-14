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Общество

Гонку вооружений в космосе призывает предотвратить Россия

Разработать консенсусные меры по сохранению космоса свободным от оружия призвал постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Как пишет ТАСС, это будет способствовать укреплению мира и безопасности.

«Призываем все государства к содержательному, конструктивному разговору по предотвращению гонки вооружений в космосе в целях совместной выработки консенсусных мер по сохранению космоса свободным от оружия и тем самым по укреплению международного мира и глобальной безопасности, - сказал он. - Время не ждет. Будет преступлением перед будущими поколениями упустить этот шанс».

Геннадий Гатилов напомнил, что Россия в 2004 году взяла на себя обязательство не размещать первой оружие в космическом пространстве. На сегодняшний день 21 государство стало полноформатным участником этой инициативы.

Дипломат выразил «сожаление и озабоченность, что до сих пор ни одна из стран Запада, прежде всего из числа космически значимых», не выразила желание присоединиться к инициативе.

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