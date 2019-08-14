Гонку вооружений в космосе призывает предотвратить Россия

22:37, 14 августа 2019, ПАИ

Разработать консенсусные меры по сохранению космоса свободным от оружия призвал постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Как пишет ТАСС, это будет способствовать укреплению мира и безопасности.

«Призываем все государства к содержательному, конструктивному разговору по предотвращению гонки вооружений в космосе в целях совместной выработки консенсусных мер по сохранению космоса свободным от оружия и тем самым по укреплению международного мира и глобальной безопасности, - сказал он. - Время не ждет. Будет преступлением перед будущими поколениями упустить этот шанс».

Геннадий Гатилов напомнил, что Россия в 2004 году взяла на себя обязательство не размещать первой оружие в космическом пространстве. На сегодняшний день 21 государство стало полноформатным участником этой инициативы.

Дипломат выразил «сожаление и озабоченность, что до сих пор ни одна из стран Запада, прежде всего из числа космически значимых», не выразила желание присоединиться к инициативе.