8-летняя великолучанка пострадала в результате наезда иномарки

09:21, 15 августа 2019, ПАИ

8-летняя девочка пострадала в результате наезда легкового автомобиля в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 14 августа около 12:00 у дома №51 на улице Ботвина. Девочка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Именно в этот момент на «зебру» выехал Volkswagen Polo. За рулем находился 58-летний мужчина. Ребенок оказался под колесами.

По предварительным данным, пешеход получила перелом. Ее доставили в медицинское учреждение города, потребовалась госпитализация.