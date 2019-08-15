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Определен победитель конкурса на предоставление субсидий для организации инфоцентра НКО в Псковской области

По итогам заседания конкурсной комиссии определен получатель субсидии на организацию деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, всего было представлено две заявки. На получение средств претендовали Псковская областная общественная организация «Центр устойчивого развития Псковской области» и благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Членами комиссии были изучены представленные документы. По итогам оценки победителем признан Центр устойчивого развития Псковской области.

Организации будут предоставлены 600 тысяч рублей на период с января 2020 года по декабрь 2021 года.

Договор планируется заключить до 12 сентября этого года. По его условиям получатtkь средств обязуется организовать и провести серию мероприятий по обучению представителей НКО Псковской области, повышени. их квалификации, консультированию.

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