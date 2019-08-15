«ГАЗель» загорелась на трассе в Псковской области

14:02, 15 августа 2019, ПАИ

Микроавтобус «ГАЗель» загорелся в Стругокрасненском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Видео Владислава Иванова в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Инцидент произошел 15 августа около 11:15 на 15-м километре автодороги Струги Красные — Цапелька. Причина возгорания в настоящее время устанавливается. Рассматриваются версии разгерметизации топливной системы автомобиля или короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.

О количестве пассажиров не сообщается. Известно, что в результате возгорания никто не пострадал. На месте работают спасательные службы.