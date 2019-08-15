В Пскове на плановую профилактику закрывается аквапарк

15:14, 15 августа 2019, ПАИ

Жителей и гостей Пскова предупреждают о временном закрытии аквапарка «Акваполис». Как рассказали Псковскому агентству информации в администрации аквапарка, причиной станут профилактические работы. Выполнить их планируется с 9 по 26 сентября.

При этом,отметили в учреждении, все действующие абонементы посетителей будут продлены.

27 сентября аквапарк вновь откроет двери для любителей здорового и активного отдыха.

Все подробности можно узнать на сайте «Акваполиса» или по телефону (8112) 701-101.