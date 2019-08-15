0
09:19
Определен победитель конкурса на предоставление субсидий для организации инфоцентра НКО в Псковской области
14:53
Главный архитектор Пскова: Приоритетной задачей ставлю не навредить новым строительством в историческом центре
16:53
Закрытие «Десантного взвода - 2019» под Псковом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:28
Губернаторская повестка: Изменение облика Псковской области
20:23
В России предлагают собирать подписи за кандидатов через портал госуслуг
11:44
«Горячая линия» связи с избирателями начала работу в Псковской области
10:19
Верховный суд не изменил решение Псковского областного суда об отказе в заверении списка кандидатов от партии «Родина»
Еще новости
Политика

Предложения Псковской области по совершенствованию взаимоотношений с федеральным центром озвучены на совещании Госсовета

Предложения Псковской области по совершенствованию конструктивных взаимоотношений между регионами России и федеральным центром представил по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его заместитель Николай Цветков на заседании рабочей группы государственного совета России по вопросам государственного и муниципального управления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, на совещании был рассмотрен вопрос, который касается взаимодействия федеральных и региональных органов власти при реализации нацпроектов в регионах. Вице-губернатор Николай Цветков озвучил участникам заседания предложения региона, реализация которых может помочь усовершенствовать взаимоотношения между субъектами страны и федеральным центром.

Также участники совещания рассмотрели вопросы обеспечения интеграции региональных и национальных проектов и интеграции региональных систем с подсистемой управления проектами «Электронный бюджет».

В Псковской области до 2024 года утвержден 51 региональный проект по 11 ключевым направлениям. Из консолидированного бюджета в текущем году на их реализацию планируется направить более 6,1 млрд рублей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Определен победитель конкурса на предоставление субсидий для организации инфоцентра НКО в Псковской области
15 августа 2019
Определен победитель конкурса на предоставление субсидий для организации инфоцентра НКО в Псковской области
Закрытие «Десантного взвода - 2019» под Псковом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 августа 2019
Закрытие «Десантного взвода - 2019» под Псковом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В России предлагают собирать подписи за кандидатов через портал госуслуг
09 августа 2019
В России предлагают собирать подписи за кандидатов через портал госуслуг
«Горячая линия» связи с избирателями начала работу в Псковской области
08 августа 2019
«Горячая линия» связи с избирателями начала работу в Псковской области
Верховный суд не изменил решение Псковского областного суда об отказе в заверении списка кандидатов от партии «Родина»
07 августа 2019
Верховный суд не изменил решение Псковского областного суда об отказе в заверении списка кандидатов от партии «Родина»
Восемь кандидатов поборются за место депутата Псковской гордумы
06 августа 2019
Восемь кандидатов поборются за место депутата Псковской гордумы
В четырёх из шести районов Псковской области завершилась регистрация кандидатов в главы муниципалитетов
02 августа 2019
В четырёх из шести районов Псковской области завершилась регистрация кандидатов в главы муниципалитетов
Новым руководителем комитета со соцзащите Псковской области назначена Ольга Евстигнеева
31 июля 2019
Новым руководителем комитета со соцзащите Псковской области назначена Ольга Евстигнеева

Идет загрузка...