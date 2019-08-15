Предложения Псковской области по совершенствованию взаимоотношений с федеральным центром озвучены на совещании Госсовета

19:51, 15 августа 2019, ПАИ

Предложения Псковской области по совершенствованию конструктивных взаимоотношений между регионами России и федеральным центром представил по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его заместитель Николай Цветков на заседании рабочей группы государственного совета России по вопросам государственного и муниципального управления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, на совещании был рассмотрен вопрос, который касается взаимодействия федеральных и региональных органов власти при реализации нацпроектов в регионах. Вице-губернатор Николай Цветков озвучил участникам заседания предложения региона, реализация которых может помочь усовершенствовать взаимоотношения между субъектами страны и федеральным центром.

Также участники совещания рассмотрели вопросы обеспечения интеграции региональных и национальных проектов и интеграции региональных систем с подсистемой управления проектами «Электронный бюджет».

В Псковской области до 2024 года утвержден 51 региональный проект по 11 ключевым направлениям. Из консолидированного бюджета в текущем году на их реализацию планируется направить более 6,1 млрд рублей.