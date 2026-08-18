Волонтёры помогут маломобильным избирателям Псковской области добраться до места голосования

13:01, 18 августа 2026, ПАИ

Жители Псковской области могут воспользоваться цифровым сервисом «Волонтёры на участке», который доступен на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Об этом ПАИ сообщили в региональном избиркоме.

Сервис был создан на случай, если гражданину требуется сопровождение или другая помощь при посещении участка. Например, такой функцией могут воспользоваться люди с инвалидностью, пожилые люди, родители с детьми.

Через личный кабинет на «Госуслугах» можно подать заявление с просьбой о помощи волонтёра на избирательном участке.

Волонтёр может сопроводить избирателя с инвалидностью от места жительства до помещения для голосования, кабины или другого места для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, выхода из помещения для голосования. Кроме того, он может помочь при входе и выходе из помещения для голосования, предоставить информацию, когда и где голосовать, а также ответить на другие общие вопросы о выборах.

По просьбе избирателя волонтёр может сообщить комиссии о необходимости специального транспорта, оборудования или услуг переводчика русского жестового языка. В отдельных случаях доброволец может помочь получить и заполнить избирательный бюллетень или принять участие в электронном голосовании.

Если избиратель с инвалидностью не может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня, заполнить бюллетень или принять участие в электронном голосовании, он может воспользоваться помощью волонтёра. Для этого нужно устно сообщить членам избирательной комиссии о намерении воспользоваться помощью. ФИО и паспортные данные волонтёра, который оказывает помощь, комиссия должна указать в списке избирателей.

Более 200 волонтёров будут работать на выборах в Псковской области в 2026 году. Проект «Волонтёры на выборах», запущенный на платформе «Добро.рф», второй год реализует избирательная комиссия региона.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Ранее сообщалось, что на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области на сегодняшний день подано 14 153 заявления – 2,89 % от численности избирателей.