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Общество

Прокурор Локнянского района покинул свой пост

Старший советник юстиции Наталья Иванова освобождена от должности прокурора Локнянского района. Она уволена из органов прокуратуры 14 августа в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации.

Исполняющим обязанности прокурора Локнянского района стал заместитель прокурора района младший советник юстиции Руслан Андруцеляк.

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