Прокурор Локнянского района покинул свой пост
Старший советник юстиции Наталья Иванова освобождена от должности прокурора Локнянского района. Она уволена из органов прокуратуры 14 августа в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации.
Исполняющим обязанности прокурора Локнянского района стал заместитель прокурора района младший советник юстиции Руслан Андруцеляк.