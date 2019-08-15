Владимир Путин назначил судей в Великолукском и Дновском районах
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении федеральных судей Великолукского и Дновского районных судов Псковской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, судьёй Дновского районного суда назначена Наталья Михайлова, а судьёй Великолукского районного суда – Наталья Крипайтис.
Наталья Михайлова до назначения занимала должность судьи судебного участка №5 в границах Дновского района. А Наталья Крипайтис была федеральным судьёй Палкинского районного суда.