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Анна Холодная наступила по народному календарю

Православные верующие 16 ноября отмечают память святой княжны Анны Всеволодовны – дочери киевского князя Всеволода Ярославича и греческой царевны, дочери Константина Мономаха. Об этом пишет портал calend.ru.

Фото: ПАИ

По преданию, Анна была помолвлена с византийским царевичем, однако брак не состоялся, и княжна решила посвятить себя служению Богу. Около 1086 года Всеволод Ярославич построил для дочери женский Андреевский монастырь, первой игуменьей которого стала Анна.

Настоятельница много сил приложила к благоустройству обители, открыла при монастыре первую в Европе школу для девочек, где воспитанниц обучали грамоте, пению и ремёслам. Анна Всеволодовна участвовала и в делах государства: после смерти митрополита Иоанна она отправилась в Византию, откуда вернулась с новым митрополитом.

На Руси в этот день внимательно наблюдали за погодой. «Анна без снега – не жди хлеба», – говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день предвещал плохие дела: «Анна холодная – осень голодная». Если дрова в печи горели сильно, а пламя с рёвом устремлялось в трубу, ждали бурю. Приближение сильной стужи предвещали плывущие низко облака.

Девушки в это время брались за рукоделие – главным образом, за прядение льна и ткачество. «Льняное золото растит девку царевной», – говорили о хороших хозяйках. О тех, у кого дело в руках не спорилось, напротив, сокрушались: «Неумехам да нерадивицам добрая судьба сама не выткется».

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