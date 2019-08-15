Подросток сломал бедро в результате наезда автомобиля в Печорах

09:25, 16 августа 2019, ПАИ

16-летний велосипедист получил травмы в результате наезда автомобиля в Печорах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

О дорожно-транспортном происшествии в полицию сообщила центральная районная больница, куда доставили пострадавшего подростка. Авария произошла 14 августа в 21:55 на перекрестке улицы Вокзальной и Набережной. Автомобиль Audi A6 под управлением 54-летнего водителя сбил велосипедиста, который ехал по главной дороге.

По предварительной информации, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Подростка госпитализировали с переломом бедра, ранами и ушибами головы и лица.

15 августа в 8:35 на 150-м километре автодороги Новгород - Псков в Порховском районе 64-летний велосипедист при повороте налево столкнулся с автомобилем Hyundai, который двигался в прямом направлении. За рулем был 30-летний водитель. Оба участника ДТП были трезвы. Велосипедиста с травмами госпитализировали.