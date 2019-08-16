Три года тюрьмы грозит жителю Куньинского района за ребро своего предшественника

15:02, 16 августа 2019, ПАИ

В Куньинском районе перед судом предстанет житель деревни Ущицы, который сломал ребро бывшем мужу своей сожительницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Куньинского района.

Установлено, что вечером 4 июня 2019 года у мужчины возник конфликт с бывшем мужем своей дамы сердца, который пытался вмешаться в их личную жизнь. Обвиняемый ударил мужчину коленом в правое бедро и кулаком в грудную клетку. В результате ударов у потерпевшего сломалось 8-ое ребро.

Прокурор Куньинского района направил в суд дело, возбужденное в отношении мужчины по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.