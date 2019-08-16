Задолжавший по алиментам житель Куньи получил условный срок

15:28, 16 августа 2019, ПАИ

В Кунье местный житель получил условный срок за неуплату алиментов своей несовершеннолетней дочери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Куньинского района.

Установлено, что в соответствии с решением суда мужчина должен был уплачивать алименты на содержание своего ребенка. Однако он с 23 октября 2018 года по 29 мая 2019 года никаких выплат в адрес дочери не производил. За этот период задолженность по алиментам составила более 70 тысяч рублей.

В связи с этим суд принял решение признать мужчину виновным в неоднократной неуплате в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетней дочери. За это преступление ему назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком семь месяцев.