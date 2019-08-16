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Экономика

В России планируют увеличить минимальный размер оплаты труда

Минтруд озаботился увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает ТАСС. Ведомство разрабатывает документ, по которому МРОТ планируют увеличить с 1 января 2020 года до 12 тысяч 130 рублей.

Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 11 тысяч 280 рублей.

Для граждан это означает возможное повышение оплаты труда, которая напрямую зависит от МРОТ. Зарплата в России не может быть ниже. В противном случае это грозит штрафом работодателю  в размере 50 тысяч рублей. 

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