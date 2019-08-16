За кражу техники жители Куньи пойдут под суд

15:53, 16 августа 2019, ПАИ

В Кунье перед судом предстанут местные жители, которые украли из чужого дома и гаража техники на сумму 20 тысяч 859 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Куньинского района.

Установлено, что ночью 9 мая 2019 года обвиняемые в пьяном виде проникли внутрь чужого дома, расположенного в деревне Кочегарово Куньинского района. Оттуда они похитили телевизор, музыкальный центр, два утюга и другие вещи. После этого обвиняемые залезли в гараж, который находился на территории участка потерпевшего. Из гаража обвиняемые украли бензопилу и ряд других предметов.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет с ограничением свободы до полутора лет и со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.