Пираты захватили трёх россиян у берегов Камеруна

16:35, 16 августа 2019, ПАИ

У берегов Камеруна пираты захватили грузовое судно, на котором находились трое жителей России, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел России.

Принадлежащее датской компании судно следовало под флагом Антигуа и Барбуды. В районе порта Дуала на корабль напали пираты и захватили его вместе с восемью членами экипажа, среди которых трое граждан России.

По данным российского посольства в Яунде, камерунские власти выясняют обстоятельства произошедшего, а российские дипломаты принимают меры для содействия освобождению граждан России.