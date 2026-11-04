До +10 градусов прогнозируется в Псковской области 5 ноября

14:21, 04 ноября 2026, ПАИ

Облачную с прояснениями погоду прогнозируют в Псковской области 5 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью на юго-востоке области пройдут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица.

Днём в отдельных районах небольшой дождь. Будет дуть умеренный ветер северных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит +0...+5 градусов, днём – до +5...+10 градусов.

В Пскове ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха ночью – от +2 до +4 градусов, днём – от +7 до +9 градусов.

Атмосферное давление выше нормы.