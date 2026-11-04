Наталья Мельникова приняла участие в массовой зарядке в День народного единства

14:43, 04 ноября 2026, ПАИ

Сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова приняла участие в общественной зарядке «Зарядись энергией единства», которая состоялась на стадионе «Машиностроитель» в Пскове в рамках празднования Дня народного единства сегодня, 4 ноября.

Наталья Мельникова обратилась к участникам с приветственным словом, поздравила всех с Днём народного единства и подчеркнула, что именно такие инициативы помогают укреплять общественные связи, объединяют поколения и напоминают о важности взаимной поддержки, сплочённости и общих ценностей.

В празднике также принял участие депутат Госдумы Антон Мороз.

Программа зарядки, помимо спортивных упражнений, включала конкурс костюмов и вручение значков ГТО. Праздничную атмосферу дополнили приятные сюрпризы и чаепитие.

«День народного единства – это повод ещё раз вспомнить, что наша сила заключается в единстве, уважении друг к другу и умении сообща добиваться общих целей», – отметила сенатор в своём канале в MAX.

Как прошло мероприятие, можно посмотреть в фоторепортаже по ссылке.