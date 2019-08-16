В Финском парке Пскова иномарка вылетела с парковки

20:39, 16 августа 2019, ПАИ

В Финском парке в Пскове 16 августа водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и машина с проезжей части вылетела на склон холма. Остановила его лестница, ведущая к реке.

В этой части города псковичи предпочитают отдыхать. В паре метров от места происшествия установлены так называемые «лежаки». На них горожане устраиваются в хорошую погоду, чтобы почитать книги или послушать музыку. Парковка находится на верхнем ярусе парковой зоны.

Очевидцы разместили снимок происшествия в социальных сетях. Комментаторы тут же взялись иронизировать на тему «кто помешал». Версии разные — гололеда до пешеходов.