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Происшествия

В Финском парке Пскова иномарка вылетела с парковки

Фото из группы Жесть по-псковски

В Финском парке в Пскове 16 августа водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и машина с проезжей части вылетела на склон холма. Остановила его лестница, ведущая к реке.

В этой части города псковичи предпочитают отдыхать. В паре метров от места происшествия установлены так называемые «лежаки». На них горожане устраиваются в хорошую погоду, чтобы почитать книги или послушать музыку. Парковка находится на верхнем ярусе парковой зоны.

Очевидцы разместили снимок происшествия в социальных сетях. Комментаторы тут же взялись иронизировать на тему «кто помешал». Версии разные — гололеда до пешеходов.

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