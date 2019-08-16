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Автобус с туристами врезался в столб в Москве

 

Фото ТАСС

Автобус с туристами из Китая врезался в столб на Шоссе Энтузиастов в Москве, пострадали 15 человек, сообщает ТАСС.

Всего в автобусе находились 32 пассажира.

Полиция начала доследственную проверку. На месте работают дознаватели полиции. Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Предположительно, водитель автобуса не справился с управлением. Автобус заскользил на дороге из-за влажного асфальта, в результате чего его занесло вправо и он врезался в мачту городского освещения.

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