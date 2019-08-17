Дополнительные выплаты спортсменам планируют установить в Псковской области

10:33, 19 августа 2019, ПАИ

В Псковское областное Собрание депутатов внесён законопроект, устанавливающий единовременное денежное вознаграждение спортсменам и тренерам по видам спорта, не входящим в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, с законодательной инициативой о внесении поправок в закон «Развитие физической культуры и спорта в Псковской области» выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Предполагается, что установление дополнительных выплат будет мотивировать псковских спортсменов на достижение высоких результатов.

В настоящие время в Псковской области денежные выплаты предусмотрены только для тех, кто добивается побед в олимпийских и национальных видах спорта.

Если депутаты Псковского областного Собрания поддержат законопроект, то денежные выплаты будут установлены для всестилевого каратэ, парашютного спорта, спортивного ориентирования, грепплинга, пауэрлифтинга, тайского бокса, панкратиона, спортивной аэробики, танцевального спорта, джиу-джитсу, рукопашного боя, тхэквондо ИТФ, кикбоксинга, самбо, шахмат, кудо, смешанных боевых единоборств (ММА), парусного спорта.

В пояснительной записке к документу отмечается, что речь идёт о спортсменах, которые проживают на территории Псковской области и входят в состав спортивных сборных команд региона по этим видам спорта, а также их тренерах. Максимальная выплата предусмотрена для чемпионов мира – 40 тысяч рублей, минимальная в размере 8 тысяч рублей – для призёров первенства Европы. Половину предусмотренной суммы вознаграждения выплатят тренеру, который подготовит спортсмена к соревнованию.

В проекте закона отмечается, что для реализации новых норм потребуется привлечение дополнительных бюджетных средств, объём которых будет зависеть от количества призеров. В 2020 году согласно проведенному анализу и перспективам по достижениям спортсменами высоких результатов и участия их в мировых и европейских первенствах предполагаются расходы регионального бюджета в пределах 400 тысяч рублей за счёт средств, предусмотренных по государственной программе Псковской области «Развитие физической культуры и спорта».