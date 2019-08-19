Проект из Пскова победил в конкурсе Росмолодёжи

11:25, 19 августа 2019, ПАИ

Проект из Пскова «Звучи» в авторстве Нины Витковской победил в конкурсе Росмолодёжи и получил грант в размере 350 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Итоги объявили 17 августа в Оренбурге на официальном закрытии международного молодёжного форума «Евразии Global». Лучшими стали 12 проектов из 11 регионов России. Всего на реализацию отобранных инициатив выделено более 4,5 млн рублей.

Нина Витковская представила проект аудиокниги и аудиоспектакля для незрячих и слабовидящих «Звучи». Планируется, что команда волонтеров во главе с профессионалами запишет порядка 10 аудиокниг псковских авторов и три аудиоспектакля районных театров. Полученные материалы передадут библиотекам для незрячих и слабовидящих в Пскове, Великих Луках, Невеле и Печорах.