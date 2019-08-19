Очередная сессия Великолукской гордумы пройдёт 22 августа

14:39, 19 августа 2019, ПАИ

22 августа в 10:00 в зале заседаний администрации Великих Лук (площадь Ленина, 1) состоится очередное 25-е заседание Великолукской городской Думы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, в проект повестки дня включены 11 вопросов.

В частности, парламентарии обсудят условия приватизации нежилого здания «Дом культуры» и земельного участка, расположенных на набережной Лейтенанта Шмидта, 7; внесение изменений и дополнений в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; изменения в положение о порядке присвоения названий и переименования улиц Великих Лук, подготовку муниципальных образовательных учреждений города к новому учебному году.

Также депутаты изменят тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 20 комбинированного вида»; рассмотрят вопрос о реализации мероприятий в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в Великих Луках.